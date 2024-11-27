Bu kış donacağız: La Nina geliyor!
La Nina kışı son günlerde meteoroloji uzmanları tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Peki, son 60 yılın en soğuk kışı olacağı söylenen La Nina soğukları nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak?
Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri, hava olaylarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Bunlardan biri de La Nina etkisi. 2024-2025 kışının, son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı tahmin ediliyor ve bunun sebebi olarak La Nina gösteriliyor.
Peki, son 60 yılın en soğuk kışı olacağı söylenen La Nina soğukları nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak? İşte, ayrıntılar...
LA NİNA NEDİR?
La Nina, Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının normalden daha soğuk olmasıyla ortaya çıkan ve küresel iklim üzerinde etkili olan bir doğal hava olayıdır. Adı İspanyolca'da "küçük kız" anlamına gelir ve genellikle El Nino'nun (sıcak okyanus akıntıları) tam tersi bir durumdur.