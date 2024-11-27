  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu kış donacağız: La Nina geliyor!

Bu kış donacağız: La Nina geliyor!

La Nina kışı son günlerde meteoroloji uzmanları tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Peki, son 60 yılın en soğuk kışı olacağı söylenen La Nina soğukları nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak?

Bu kış donacağız: La Nina geliyor! - Sayfa 1

Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri, hava olaylarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Bunlardan biri de La Nina etkisi. 2024-2025 kışının, son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı tahmin ediliyor ve bunun sebebi olarak La Nina gösteriliyor.

1 | 10
Bu kış donacağız: La Nina geliyor! - Sayfa 2

Peki, son 60 yılın en soğuk kışı olacağı söylenen La Nina soğukları nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak? İşte, ayrıntılar...

2 | 10
Bu kış donacağız: La Nina geliyor! - Sayfa 3

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının normalden daha soğuk olmasıyla ortaya çıkan ve küresel iklim üzerinde etkili olan bir doğal hava olayıdır. Adı İspanyolca'da "küçük kız" anlamına gelir ve genellikle El Nino'nun (sıcak okyanus akıntıları) tam tersi bir durumdur.

3 | 10
Bu kış donacağız: La Nina geliyor! - Sayfa 4

NASIL OLUŞUR?

Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgesindeki ticaret rüzgarlarının güçlenmesiyle yüzeye daha soğuk okyanus suları çıkar. Bu durum, küresel atmosferik basınç ve hava akışını etkileyerek dünya genelinde hava durumu üzerinde belirgin değişikliklere yol açar.

4 | 10