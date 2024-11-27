Bu kış donacağız: La Nina geliyor!

Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri, hava olaylarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Bunlardan biri de La Nina etkisi. 2024-2025 kışının, son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı tahmin ediliyor ve bunun sebebi olarak La Nina gösteriliyor.