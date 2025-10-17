Bu kış İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl kış mevsiminin normale yakın seyredeceğini, soğukların ise yılbaşından sonra etkisini artırarak mart ayına kadar devam edebileceğini söyledi. Şen, çok merak edilen "İstanbul'da bu kış kar yağacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Türkiye, 2025 Eylül ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geride bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son sıcaklık analizine göre, ülke genelinde eylül ayı ortalaması 21,7 derece olarak ölçüldü.
Bu değer, 1991–2020 yılları arasındaki normallere göre 0,8 derece daha yüksek. Böylece 2025 Eylül ayı, son 55 yılın en sıcak 11’inci eylülü olarak kayıtlara geçti.
CNN Türk'e konuşan Şen, şunları söyledi:
"Eylül ayını nasıl geçirdik, ona bir bakalım. Eylül ayı, ortalamanın üzerinde geçen bir ay oldu. Son 55 yılın verilerine baktığımızda neden 55 yıl diyoruz? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle son yıllar, daha doğrusu yakın dönem verileri daha fazla öne çıkıyor. 100 yıllık ya da 80 yıllık verileri artık çok dikkate almıyoruz. Son 30 yılın verileri istatistiksel olarak daha belirleyici.