Bu kış İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi

CNN Türk'e konuşan Şen, şunları söyledi:

"Eylül ayını nasıl geçirdik, ona bir bakalım. Eylül ayı, ortalamanın üzerinde geçen bir ay oldu. Son 55 yılın verilerine baktığımızda neden 55 yıl diyoruz? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle son yıllar, daha doğrusu yakın dönem verileri daha fazla öne çıkıyor. 100 yıllık ya da 80 yıllık verileri artık çok dikkate almıyoruz. Son 30 yılın verileri istatistiksel olarak daha belirleyici.