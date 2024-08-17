Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında ailesiyle tek yaşayan Abdurrahman Yılmaz, 10 yıldır kendi elektriğini kendi üretiyor.
İstanbul'da bir süre yaşayan Yılmaz ailesi, daha sonra köyüne dönerek hayalini kurduğu ev ve bahçesini yaptı.
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Zorlu bir süreç geçiren Yılmaz ailesi, yaptığı başvuruya rağmen tek oldukları için mezraya elektrik verilemeyince evine nasıl elektrik çekeceğini araştırmaya başladı.
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Araştırmalar sonucu güneş panelini kuran Yılmaz ailesi, 10 yıldır elektriğini de üreterek yaşamını sürdürüyor.
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Büyük zahmetler çektiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
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