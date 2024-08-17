  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu

Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında ailesiyle tek yaşayan Abdurrahman Yılmaz, 10 yıldır kendi elektriğini kendi üretiyor.

Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu - Sayfa 1

İstanbul'da bir süre yaşayan Yılmaz ailesi, daha sonra köyüne dönerek hayalini kurduğu ev ve bahçesini yaptı.

1 | 11
Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu - Sayfa 2

Zorlu bir süreç geçiren Yılmaz ailesi, yaptığı başvuruya rağmen tek oldukları için mezraya elektrik verilemeyince evine nasıl elektrik çekeceğini araştırmaya başladı.

2 | 11
Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu - Sayfa 3

Araştırmalar sonucu güneş panelini kuran Yılmaz ailesi, 10 yıldır elektriğini de üreterek yaşamını sürdürüyor.

3 | 11
Bu köyde 10 yıldır sadece tek bir aile yaşıyor: Elektriği yoktu, çareyi böyle buldu - Sayfa 4

Büyük zahmetler çektiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

4 | 11