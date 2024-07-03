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  4. Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar

Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar

Yılın sadece 10 gününde görülebilen Karanlık Kanyon'daki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar - Sayfa 1

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'da bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor.

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Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar - Sayfa 2

YILDA SADECE 10 GÜN GÖRÜLEBİLİYOR

Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

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Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar - Sayfa 3

Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor.

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Bu manzara yılın sadece 10 günü görülüyor! Görmek için dünyanın her yerinden Erzincan'a geliyorlar - Sayfa 4

Karanlık Kanyon'un tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Gürdal, “Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyon'un ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor” dedi.

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