  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok

Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok

Samsun'da bulunan ve bünyesindeki 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi, 4 su kuyusu ve 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile göz kamaştıran Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok - Sayfa 1

Ladik ilçesinde 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi içerisindeki 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile dikkat çekiyor.

1 | 7
Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok - Sayfa 2

Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan 22 ahşap ambar ile Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sergileniyor.

2 | 7
Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok - Sayfa 3

Ambarköy'de; içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşam olduğu gibi yansıtılıyor.

3 | 7
Bu müze dünyada tek: Eşi benzeri yok - Sayfa 4

Köyde ayrıca geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kaldığı tarihi eser, alet ve eşyalar sergileniyor.

4 | 7