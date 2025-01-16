Bu rotalarda türbülans hiç 'tesadüf' değil. İşte en çok türbülans yaşanan 10 rota

Uçağın çevresindeki hava akımına bağlı düzensizlik nedeniyle ortaya çıkan türbülans, son yıllarda havacılık sektörünün canını epey sıkıyor. Çoğu zaman hava durumu raporlarına göre öngörülebilir bir olay. Ya da türbülansa giren uçağın kaptanı da türbülans bildirimini aynı rotadan geçecek uçaklara yaparak önlem alınabiliyor. Fakat yine de tahmin edilemedik durumlar yaşanabiliyor.