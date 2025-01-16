Bu rotalarda türbülans hiç 'tesadüf' değil. İşte en çok türbülans yaşanan 10 rota
Ciddi yaralanmalara kadar giden türbülans, havacılık sektörünün son yıllardaki en büyük problemlerinden biri. Bu durum çoğu zaman öngörülebilir ancak yine de sıkça karşılaşmak mümkün.
Uçağın çevresindeki hava akımına bağlı düzensizlik nedeniyle ortaya çıkan türbülans, son yıllarda havacılık sektörünün canını epey sıkıyor. Çoğu zaman hava durumu raporlarına göre öngörülebilir bir olay. Ya da türbülansa giren uçağın kaptanı da türbülans bildirimini aynı rotadan geçecek uçaklara yaparak önlem alınabiliyor. Fakat yine de tahmin edilemedik durumlar yaşanabiliyor.
Habertürk'ten Güntay Şimşek'in Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Media Day verilerine dayanarak yaptığı habere göre, en fazla türbülans yaşanan 10 rota belli oldu.