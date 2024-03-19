Bu sabah 04.00'a dikkat! Önce Marmara'ya yayılacak
İlkbaharın habercisi mart ayını tamamlamaya günler kala, yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisine alacak. Hava Forum tahminlerine göre, bu sabah saat 04.00'te yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak.
İlkbaharın kendini hissettirdiği günlerde beklenen sıcaklıkların yerini soğuk hava ve yağış mı alacak? Beklenen sıcaklıkları daha gelmedi. Türkiye'de sıcaklıklar ne zaman artacak? Havalar ne zaman ısınacak?"
Yarın sabaha dikkat!
Hava Forum Meteorolojik Forum Sitesi'den yapılan bir paylaşımda bu sabah 04.00'a dikkat çekilerek bu saatten itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağı tahmin edildi.
Soğuk hava dalgası önce Marmara'yı etkine alacak. Ardından Karadeniz ve İç Anadolu'ya yayılacak.
Peki Balkanlardan gelen bu soğuk hava dalgası beraberinde kar getirecek mi? Yeni soğuk hava dalgası İstanbul'da kar yağışına sebep olacak mı?
Hava Forum'a göre, Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yoğışlarına yol acacak ancak İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
Hava Forum'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
"Bu gece 04:00'ten itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava giriş yapacak. Soğuk hava önce Marmara'ya yayılacak. Çarşamba gecesinden itibaren ise Karadeniz ve İç Anadolu'ya yayılacak...