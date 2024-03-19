Bu sabah 04.00'a dikkat! Önce Marmara'ya yayılacak

İlkbaharın kendini hissettirdiği günlerde beklenen sıcaklıkların yerini soğuk hava ve yağış mı alacak? Beklenen sıcaklıkları daha gelmedi. Türkiye'de sıcaklıklar ne zaman artacak? Havalar ne zaman ısınacak?"

Yarın sabaha dikkat!

Hava Forum Meteorolojik Forum Sitesi'den yapılan bir paylaşımda bu sabah 04.00'a dikkat çekilerek bu saatten itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağı tahmin edildi.