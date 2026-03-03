Bu ülkeleri işgal etmek neredeyse imkansız: Peki Türkiye listede yer alıyor mu?
Küresel güvenlik ve askeri strateji üzerine yapılan güncel bir analiz, işgal edilmesi en zor ülkeleri seçti. Listede yer alan ülkeler, sahip oldukları coğrafi avantajlar ve güçlü savunma kapasitesiyle öne çıkıyor. Peki Türkiye liseteye girebildi mi?
Dünyadaki krizler ve çatışmalar, ülkelerin savunma kapasitelerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Son yayımlanan bir araştırmada, olası büyük çaplı bir savaşta fethedilmesi en zor ülkeler belli oldu
Yapay zeka destekli analizler ve askeri raporlara dayanan çalışmada, ülkelerin doğal engelleri ve askeri tecrübeleri dikkate alındı. Stratejik konumu ve köklü askeri geçmişiyle Türkiye, bu listede öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.
LİSTEDEKİ ÜLKELER
Kriterler arasında ülkelerin dağlık arazileri, adalar üzerindeki izolasyon avantajları, geniş yüzölçümleri, zorlu iklim ve coğrafi şartlar ile askeri yapılanma unsurları yer aldı.