Bu yemekler damakta biten bir statü sembolü: İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği

Beluga Havyarı

Beluga Havyarı bugünlere saray mutfaklarından yadigar... Aslında havyar zaten pahalı bir yemek ama pahalının da pahalısı var! Mersin Balığı'nın nadir rastlanan türlerinden birinden elde edilen Beluga Havyarı, uzun yıllar sadece saray mutfaklarında vardı. Bugün beyaz Beluga Havyarı kilo başına 7 bin dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyor. Ama bu havyarın fiyatının bu kadar yüksek olması havyarın üretildiği balığın gelişiminin çok uzun yıllar sürmesi.