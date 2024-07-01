Bugün (1 Temmuz) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, Bugün (1 Temmuz) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde yapılmıştı. Kabine toplantısı bugün (1 Temmuz pazartesi) yapılması bekleniyor.
Kabine gündeminde neler var?
Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.
Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.