Bugün (1 Temmuz) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde yapılmıştı. Kabine toplantısı bugün (1 Temmuz pazartesi) yapılması bekleniyor.