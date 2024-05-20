Bugün (20 Mayıs) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, Bugün (20 Mayıs pazartesi) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Son Kabine toplantısında alınan kararlar neler? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde yapılmıştı.
Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kabine toplantısı bugün (20 Mayıs pazartesi) gerçekleşmesi bekleniyor.
Son (6 Mayıs) Kabine toplantısında alınan kararlar neler?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Terörle mücadeleden ekonomiye birçok kritik konu başlığının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ise öğretmen atamaları oldu.