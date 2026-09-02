Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak için uyardı
Meteoroloji, 2 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabahın ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.