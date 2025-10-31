Bugün Cuma hutbesinde ne var, konusu ne? 31 Ekim 2025 Cuma hutbesi
Bugün camilerde okunacak 31 Ekim 2025 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet” oldu. Hutbede, aile kurumunun korunmasının önemi vurgulanırken, “Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler aile yapısını sarsmaya, özgürlük adı altında gayrimeşru birliktelikleri meşru göstermeye çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca hutbede, Peygamber Efendimiz’in aile hayatına dair örnek hadisleri de hatırlatılarak, sevgi, merhamet ve sadakatin aile huzurunun temel unsurları olduğu belirtildi.
Muhterem Müslümanlar!
Aile; Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. Aile, ruhun sekinet bulduğu; insanın insana, cânın cânâna emanet edildiği güven yurdudur. İmanın gönüllere yerleştiği, ibadetlerin hayat bulduğu; iyiliğin, adaletin, doğruluğun, sevgi ve saygının öğrenildiği bir mekteptir. Aile, insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir. Ahlaklı bir nesli yetiştiren, şahsiyet ve kimliği şekillendiren, erdemli bir toplumu oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır. “İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” ayetinde buyrulduğu üzere aile, ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir.