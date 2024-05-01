Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Mayıs 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Mayıs çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 1 Mayıs 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yerli Dizi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 1 Mayıs 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalsın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 1 Mayıs 2024
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 1 Mayıs 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz