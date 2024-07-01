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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Temmuz pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 1 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Eski Evdeki Büyülü Saat

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 1 Temmuz 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 1 Temmuz 2024

08:00 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Celal Ve Ceren

22:30 Kızıl Goncalar

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Son Yaz

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 1 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Jurassic Galaksi

01:45 Jurassic Galaksi

02:45 Arıza

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