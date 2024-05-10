Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 10 Mayıs 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Mayıs cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 10 Mayıs 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 10 Mayıs 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalsın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
22:45 Çarkıfelek
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 10 Mayıs 2024
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Gaddar
00:15 Orta Sayfa
01:45 Senden Daha Güzel
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV yayın akışı 10 Mayıs 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz