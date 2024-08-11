Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ağustos pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 11 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik
23:45 Ölmek İçin Bir Gün
02:30 Güneşi Beklerken
04:00 5N1K
04:40 Dönence
TV8 yayın akışı 11 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu
11:45 MasterChef Türkiye
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
05:45 Dizi
NOW yayın akışı 11 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Celal İle Ceren
22:15 Kirli Sepeti
01:00 Celal İle Ceren
03:15 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 11 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
08:15 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Baba Bizi Eversene
15:15 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
23:30 Kapıcılar Kralı
00:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
02:15 Baba Bizi Eversene
04:00 Aziz