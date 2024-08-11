  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ağustos pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Kayıp Çocuklar Masalı

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik

23:45 Ölmek İçin Bir Gün

02:30 Güneşi Beklerken

04:00 5N1K

04:40 Dönence

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu

11:45 MasterChef Türkiye

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

05:45 Dizi

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Celal İle Ceren

22:15 Kirli Sepeti  

01:00 Celal İle Ceren

03:15 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:15 Kadifeden Kesesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Baba Bizi Eversene

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

23:30 Kapıcılar Kralı

00:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

02:15 Baba Bizi Eversene

04:00 Aziz

4 | 7