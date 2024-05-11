Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Mayıs cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 11 Mayıs 2024
07:00 Memleketim (Yerli Sinema)
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 11 Mayıs 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsun
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 11 Mayıs 2024
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arası
12:45 Yabani
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV yayın akışı 11 Mayıs 2024
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Aziz