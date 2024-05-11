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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Mayıs cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 11 Mayıs 2024

07:00 Memleketim (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taş Kağıt Makas

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Siyah Beyaz Aşk

03:30 Müzik Arası

04:30 Bodrum Masalı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 11 Mayıs 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsun

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 11 Mayıs 2024

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arası

12:45 Yabani

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Ruhun Duymaz

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 11 Mayıs 2024

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

14:45 Sandık Kokusu  

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Aziz

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