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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Ağustos pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 12 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Çember: Kabus

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 12 Ağustos 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 12 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:45 Kızıl Goncalar

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 12 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü

01:45 Kayıp İnci

04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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