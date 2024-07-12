Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Temmuz cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 12 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
23:15 Çember: Karanlığın Gözleri
01:15 Hızlı ve Öfkeli 9
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 12 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 12 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Hababam Sınıfı Merhaba
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 12 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Katil Avcısı
22:30 Üçlü Tehlike
00:30 Katil Avcısı
02:45 Üçlü Tehlike
04:15 Arıza