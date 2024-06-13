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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Haziran perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 13 Haziran 2024

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Aşk-ı Memnu

23:45 Yalan

02:00 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 13 Haziran 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05.30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 13 Haziran 2024

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Hareket Sekiz

01:00 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 13 Haziran 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Ölümsüz

00:45 Sandık Kokusu

03:15 Bahar

05:30 Baba

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