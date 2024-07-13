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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Temmuz cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 13 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Deli Saçması

16:00 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:30 Güneşin Kızları

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 13 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Eski Dost

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 13 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

02:00 Mucize Doktor

04:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 13 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Acele Koca Aranıyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Baba Bizi Everse

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dünya Güzellerim Tatilde

02:20 Baba Bizi Everse

04:00 Arıza

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