Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Temmuz cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 13 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Deli Saçması
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
01:30 Güneşin Kızları
03:30 Müzik Arası
04:30 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 13 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Eski Dost
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 13 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
02:00 Mucize Doktor
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 13 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Baba Bizi Everse
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
02:20 Baba Bizi Everse
04:00 Arıza