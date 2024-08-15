Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Ağustos perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 15 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Ciyanet / Yabancı Sinema
22:30 Doğu Ekspresinde Ciyanet / Yabancı Sinema
00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
TV8 yayın akışı 15 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 15 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Bu Bir Başlangıç
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 15 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Japon İşi
01:30 Adam ve Çocuk
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi