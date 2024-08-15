  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Ağustos perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 15 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Ciyanet / Yabancı Sinema

22:30 Doğu Ekspresinde Ciyanet / Yabancı Sinema

00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 15 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 15 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Bu Bir Başlangıç

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 15 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Japon İşi

01:30 Adam ve Çocuk

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

4 | 7