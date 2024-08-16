Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ağustos cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 16 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ambulans
22:45 Password
01:00 Ambulans
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence
TV8 yayın akışı 16 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 16 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Petrol Sevdası
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yakışıklı
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Yakışıklı
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 16 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
21:45 Kibarca Öldürmek
23:45 Tamirci
01:30 Kibarca Öldürmek
03:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi