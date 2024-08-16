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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ağustos cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 16 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ambulans

22:45 Password

01:00 Ambulans

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 16 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 16 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Petrol Sevdası

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yakışıklı

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Yakışıklı

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 16 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

21:45 Kibarca Öldürmek

23:45 Tamirci

01:30 Kibarca Öldürmek

03:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

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