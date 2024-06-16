Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Haziran pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 16 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:15 Ölüm Yarışçıları
02:30 Güneşin Kızları
04:00 5N1K
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 16 Haziran 2024
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
14:15 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
18:20 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 16 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
22:00 Kirli Sepeti
00:45 Hadi İnşallah
02:30 Mucize Doktor
04:45 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 16 Haziran 2024
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:15 Kapıcılar Kralı
02:30 Sandık Kokusu