  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Haziran pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 16 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:15 Ölüm Yarışçıları

02:30 Güneşin Kızları

04:00 5N1K

04:45 Tatlı İntikam

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 16 Haziran 2024

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

14:15 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

18:20 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 16 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hadi İnşallah

22:00 Kirli Sepeti  

00:45 Hadi İnşallah

02:30 Mucize Doktor

04:45 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 16 Haziran 2024

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:15 Kapıcılar Kralı

02:30 Sandık Kokusu

4 | 7