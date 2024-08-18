Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Ağustos pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 18 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Password
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kurt ve Aslan
21:45 Kurt ve Aslan
00:00 Turnike
02:15 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Dönence
TV8 yayın akışı 18 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
05:45 Dizi
NOW yayın akışı 18 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:45 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi
22:30 Kirli Sepeti
01:30 Bi Küçük Eylül Meselesi
03:15 Yasak Elma
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 18 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
08:00 Üç Gelin Altı Damat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:30 Nasipse Olur
02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
04:00 Hayat Bayram Olsa