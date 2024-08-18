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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Ağustos pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 18 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Password

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kurt ve Aslan

21:45 Kurt ve Aslan

00:00 Turnike

02:15 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Dönence

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 18 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

05:45 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 18 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi

22:30 Kirli Sepeti  

01:30 Bi Küçük Eylül Meselesi

03:15 Yasak Elma

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ağustos 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 18 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:00 Üç Gelin Altı Damat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:30 Nasipse Olur

02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:00 Hayat Bayram Olsa

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