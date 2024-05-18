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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Mayıs cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 18 Mayıs 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Allah Yazdıysa Bozsun

22:15 Allah Yazdıysa Bozsun

00:30 Arka Sokaklar

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

04:45 Bodrum Masalı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 18 Mayıs 2024

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 18 Mayıs 2024

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arası

13:00 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Ruhun Duymaz

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 18 Mayıs 2024

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Güler Misin Ağlar Mısın?

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Öldürme Arzusu

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:15 Aziz

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