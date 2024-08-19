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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Ağustos pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Sıfırlar Ve Birler

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Ağustos 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Kızıl Goncalar

03:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

05:15 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

01:30 İntikam Kurşunu

03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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