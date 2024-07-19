Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 19 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
22:30 Yerli Dizi
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 19 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 19 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:15 Hababam Sınıfı Askerde
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Gurbetçi Şaban
01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:15 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 19 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:45 Suçlular Takımı
01:30 Demir Maske
03:45 Arıza