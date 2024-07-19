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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

22:30 Yerli Dizi

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:15 Hababam Sınıfı Askerde

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Gurbetçi Şaban

01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:15 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:45 Suçlular Takımı

01:30 Demir Maske

03:45 Arıza

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