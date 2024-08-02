Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Ağustos cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 2 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle ir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yalan
16:30 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Turnike
01:20 Ayazın Sonu Güneş
02:30 Güneşi Beklerken
04:30 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 2 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 2 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:15 Tatlı Vatan
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Doktor Civanım
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 2 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Ölümsüzlük Oyunu
22:15 Şeref Madalyası
00:15 Ölümsüzlük Oyunu
02:15 Şeref Madalyası
03:45 Arıza