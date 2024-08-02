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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Ağustos cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle ir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yalan

16:30 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Turnike

01:20 Ayazın Sonu Güneş

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Ya Çok Seversen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:15 Tatlı Vatan

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Doktor Civanım

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Ölümsüzlük Oyunu

22:15 Şeref Madalyası

00:15 Ölümsüzlük Oyunu

02:15 Şeref Madalyası

03:45 Arıza

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