Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Temmuz salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 2 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Black Panther
22:15 Çember: Gün Doğmadan
00:45 Black Panther
03:00 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 2 Temmuz 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 2 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Celal İle Ceren
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 2 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Güldür Güldür Show
00:30 Ay Lav Yu
02:30 Adile Teyze
03:45 Arıza