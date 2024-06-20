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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Haziran perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 20 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Çetin Ceviz 1

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Turnike

01:30 Android Polis

03:10 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 20 Haziran 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 MasterChef Türkiye

13:00 Batılı Adam

15:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05.30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 20 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Yabani

13:00 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:15 Feride

00:15 Mucize Doktor

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 20 Haziran 2024

06:30 Baba

08:15 Arabesk

10:15 Şaşkın Damat

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yakın Mesafe

01:30 Yakın Mesafe

03:00 Kızılcık Şerbeti

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