Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Haziran 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Haziran perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 20 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Çetin Ceviz 1
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Turnike
01:30 Android Polis
03:10 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 20 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 MasterChef Türkiye
13:00 Batılı Adam
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 20 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Feride
00:15 Mucize Doktor
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 20 Haziran 2024
06:30 Baba
08:15 Arabesk
10:15 Şaşkın Damat
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakın Mesafe
01:30 Yakın Mesafe
03:00 Kızılcık Şerbeti