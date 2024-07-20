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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Temmuz cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 20 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Password

15:45 Arka Sakaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Süper Volkan

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 20 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Prangalı Mahkum

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 20 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bıçkın

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 20 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 İşte Hayat

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat

01:30 Vadeli Hayat

02:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

04:15 Arıza

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