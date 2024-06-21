Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 21 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Çetin Ceviz 2
15:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çok Akustik
01:45 Çetin Ceviz 2
03:30 Güneşin Kızları
04:15 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 21 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 21 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
12:45 Kirli Sepeti
15:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Delibal
00:45 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 21 Haziran 2024
06:30 Baba
08:15 Selvi Boylu Al Yazmalım
10:15 İyi Aile Çocuğu
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çırak
22:15 Miras
00:30 Çırak
02:15 Miras
04:00 Kızılcık Şerbeti