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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 21 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Çetin Ceviz 2

15:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çok Akustik

01:45 Çetin Ceviz 2

03:30 Güneşin Kızları

04:15 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 21 Haziran 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 21 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

12:45 Kirli Sepeti

15:30 Şahane Hayatım

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Delibal

00:45 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 21 Haziran 2024

06:30 Baba

08:15 Selvi Boylu Al Yazmalım

10:15 İyi Aile Çocuğu

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak 

22:15 Miras

00:30 Çırak 

02:15 Miras

04:00 Kızılcık Şerbeti

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