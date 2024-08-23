Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ağustos cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 23 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 6
22:30 Ölmek İçin Bir Gün
00:30 Hızlı Ve Öfkeli 6
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
TV8 yayın akışı 23 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 23 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Postacı
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Postacı
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 23 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Üçlü Tehlike
00:15 Kod Adı: Olympus
02:15 Üçlü Tehlike
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi