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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ağustos cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 23 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 6

22:30 Ölmek İçin Bir Gün

00:30 Hızlı Ve Öfkeli 6

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 23 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 23 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Postacı

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Postacı

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 23 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kod Adı: Olympus

22:30 Üçlü Tehlike

00:15 Kod Adı: Olympus

02:15 Üçlü Tehlike

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

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