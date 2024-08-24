Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 24 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
01:00 Çok Akustik
03:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 24 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 24 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari
22:45 Sen Çal Kapımı
00:45 İlk Buluşma
02:30 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 24 Ağustos 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İşte Hayat
14:45 Acele Koca Aranıyor
16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Suçlular Takımı
02:15 Suçlular Takımı
04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir