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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 24 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:00 Çok Akustik

03:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 24 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 24 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

22:45 Sen Çal Kapımı

00:45 İlk Buluşma

02:30 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 24 Ağustos 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İşte Hayat

14:45 Acele Koca Aranıyor

16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Suçlular Takımı

02:15 Suçlular Takımı

04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

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