Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Haziran 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Haziran pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 24 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:45 Arka Sokaklar
02:45 Güneşin Kızları
03:45 Selahattin Eyyubi
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 24 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Dizi
NOW yayın akışı 24 Haziran 2024
08:00 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:30 Mucize Doktor
01:30 Yasak Elma
03:30 Son Yaz
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 24 Haziran 2024
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kördüğüm
01:45 Kördüğüm
03:30 Kızılcık Şerbeti