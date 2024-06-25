Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Haziran 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Haziran salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 25 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man
22:15 Çember: Sırlar Apartmanı
00:15 Iron Man
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 25 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 25 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
21:45 Babası
00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:30 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 25 Haziran 2024
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Gülen Gözler
23:45 Avanak Abdi
01:45 Amerikalı Kız
03:30 Kızılcık Şerbeti