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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Temmuz perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 25 Temmuz 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:30 Ayazın Sonu Güneş

00:30 Dune Gezegeni

02:00 Güneşi Beklerken

04:10 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 25 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 25 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:15 Her Şey Aşk İçin

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 25 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

23:15 İntikam Kurşunu

00:00 Herkül: Efsane Başlıyor

01:45 İntikam Kurşunu

03:15 Arıza

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