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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Ağustos salı TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Ağustos 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Desibel

01:45 Desibel

03:20 Güneşi Beklerken

05:30 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemkteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemkteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Ağustos 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Ağustos 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 Tokatçı

01:15 Nereden Çıktı Bu Velet

02:30 Deliler Koğuşu

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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