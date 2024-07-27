Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Temmuz cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 27 Temmuz 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ayazın Sonu Güneş
15:30 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:15 Çok Akustik
01:45 Güneşi Beklerken
03:15 Müzik Arası
04:30 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 27 Temmuz 2024
06:30 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Affedilmeyen
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 27 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
01:00 Mucize Doktor
03:45 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 27 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Güler Misin Ağlar Mısın
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kader
01:30 Kader
03:15 Güler Misin Ağlar Mısın