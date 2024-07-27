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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Temmuz cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Temmuz 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ayazın Sonu Güneş

15:30 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:15 Çok Akustik

01:45 Güneşi Beklerken

03:15 Müzik Arası

04:30 Ya Çok Seversen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Temmuz 2024

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Affedilmeyen

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

01:00 Mucize Doktor

03:45 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Temmuz 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Güler Misin Ağlar Mısın

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kader

01:30 Kader

03:15 Güler Misin Ağlar Mısın

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