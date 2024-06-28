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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Haziran 2024

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yalan

02:45 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Haziran 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Recep İvedik 2

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:15 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Haziran 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Aranan Adam

22:45 Ölüm Gecesi

23:30 Aranan Adam

01:15 Ölüm Gecesi

02:30 Yavru İle Takip

03:45 Ramo

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