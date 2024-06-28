Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 28 Haziran 2024
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yalan
02:45 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 28 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
NOW yayın akışı 28 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Recep İvedik 2
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Müstakbel Damat
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:15 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 28 Haziran 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Aranan Adam
22:45 Ölüm Gecesi
23:30 Aranan Adam
01:15 Ölüm Gecesi
02:30 Yavru İle Takip
03:45 Ramo