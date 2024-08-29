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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ağustos perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 29 Ağustos 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış

21:45 Tek Atış

23:45 Mezar İstilacısı

01:00 Taş Kağıt Makas

03:30 Güneşi Beklerken

05:00 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 29 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 29 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ne Olacak Halim?

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 29 Ağustos 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sivri Akıllılar

01:30 Sivri Akıllılar

02:30 Bir Dağ Masalı

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

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