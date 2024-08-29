Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ağustos perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 29 Ağustos 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Tek Atış
21:45 Tek Atış
23:45 Mezar İstilacısı
01:00 Taş Kağıt Makas
03:30 Güneşi Beklerken
05:00 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 29 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 29 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ne Olacak Halim?
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 29 Ağustos 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sivri Akıllılar
01:30 Sivri Akıllılar
02:30 Bir Dağ Masalı
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi