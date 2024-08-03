Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 3 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Password
15:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şeytan Marka Giyer
22:30 Çok Akustik
00:45 Son Köpek Balığı Saldırısı
02:15 Güneşi Beklerken
03:45 Müzik Arası
05:00 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 3 Ağustos 2024
06:30 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Yabancı Sinema / Çöller Kasırgası
11:45 MasterChef Türkiye
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 3 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aşk Oluversin Gari
22:45 Sen Çal Kapımı
00:45 İlk Buluşma
02:15 Mucize Doktor
04:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 3 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip
01:30 Sıcak Takip
03:00 Aziz