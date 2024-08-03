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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 3 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Password

15:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şeytan Marka Giyer

22:30 Çok Akustik

00:45 Son Köpek Balığı Saldırısı

02:15 Güneşi Beklerken

03:45 Müzik Arası

05:00 Ya Çok Seversen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 3 Ağustos 2024

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Yabancı Sinema / Çöller Kasırgası

11:45 MasterChef Türkiye

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 3 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aşk Oluversin Gari

22:45 Sen Çal Kapımı

00:45 İlk Buluşma

02:15 Mucize Doktor

04:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 3 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

08:00 Yavru ile Katip

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip

01:30 Sıcak Takip

03:00 Aziz

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