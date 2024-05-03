Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2024 cuma TV yayın akışı

NOW yayın akışı 3 Mayıs 2024

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Senden Daha Güzel

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah