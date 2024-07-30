Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Temmuz salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 30 Temmuz 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:30 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik
21:45 Password
00:15 Ayazın Sonu Güneş
01:15 Ayazın Sonu Güneş
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 30 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 30 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:15 Recep İvedik 5
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 30 Temmuz 2024
06:00 Güzel Günler
09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:45 En Büyük Şaban
01:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
03:15 Arıza