Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 31 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Password
22:45 Çok Akustik
01:00 Çok Akustik
03:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 31 Ağustos 2024
06:00 Dizi
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Yabancı Sinema / BEL Dorado
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 31 Ağustos 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
22:30 Osman Pazarlama
00:45 Sen Çal Kapımı
02:15 İlk Buluşma
03:45 Mucize Doktor
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 31 Ağustos 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Vurun Kahpeyi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arım Balım Peteğim
15:00 Kezban
17:00 Aşıksın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kader
01:45 Kader
03:15 Aşıksın