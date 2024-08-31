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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Ağustos cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Password

22:45 Çok Akustik

01:00 Çok Akustik

03:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Yabancı Sinema / BEL Dorado

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 31 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

22:30 Osman Pazarlama

00:45 Sen Çal Kapımı

02:15 İlk Buluşma

03:45 Mucize Doktor

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ağustos 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Ağustos 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Vurun Kahpeyi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Arım Balım Peteğim

15:00 Kezban

17:00 Aşıksın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kader

01:45 Kader

03:15 Aşıksın

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