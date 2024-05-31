Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Mayıs cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 31 Mayıs 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yalan
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 31 Mayıs 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 31 Mayıs 2024
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Kader Bağları
04:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 31 Mayıs 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Baba