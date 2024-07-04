Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Temmuz perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 4 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Sıfırlar ve Birler
00:45 Sıfırlar ve Birler
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 4 Temmuz 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 4 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Yanlış Anlama 2
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 4 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
22:00 Dünya Güzellerim Tatilde
00:30 Şabaniye
02:30 Arıza
04:30 Şabaniye