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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Temmuz perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 4 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Sıfırlar ve Birler

00:45 Sıfırlar ve Birler

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 4 Temmuz 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05.30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 4 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Yanlış Anlama 2

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 4 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

22:00 Dünya Güzellerim Tatilde

00:30 Şabaniye

02:30 Arıza

04:30 Şabaniye

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