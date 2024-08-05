Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Ağustos pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 5 Ağustos 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Ya Çok Seversen
TV8 yayın akışı 5 Ağustos 2024
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 5 Ağustos 2024
08:00 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:45 Kızıl Goncalar
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Son Yaz
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 5 Ağustos 2024
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Koltuk
01:45 Sıcak Koltuk
03:15 Aziz